TV e Radio, Ranieri 'batte' Allegri-Bonucci e Spalletti!

27/02/2017 13:43

RANIERI BONUCCI ALLEGRI - Ranieri, Allegri, Bonucci e Spalletti sono stati i protagonisti del tam-tam mediatico dell'ultima settimana. Nelle classifica realizzata dal servizio 'Mediamonitor di Cedat 85' sui personaggi del mondo del calcio più citati in TV e radio, è l'ormai ex manager del Leicester a farla da padrone con 563 citazioni negli ultimi sette giorni. Alle sue spalle troviamo la vicenda in casa Juventus con le scintille tra Allegri e Bonucci (519), mentre al terzo gradino del podio c'è il tecnico della Roma Spalletti (510). Nei primi 10 spiccano anche Zeman, Caldara, Sarri, Montella e Paulo Sousa.



G.M.