Calciomercato Milan, Locatelli nel mirino dell'Arsenal

27/02/2017 13:38

MILAN LOCATELLI ARSENAL / Non c'è solo Berardi nel mirino dell'Arsenal. I 'Gunners' nel pomeriggio di ieri hanno assistito alla partita del Sassuolo contro il Milan. Nei piani del club inglese - si legge su 'Tuttosport - 'c'era anche quello di poter visionare Manuel Locatelli. Il centrocampista rossonero, però, è rimasto per l'intera partita in panchina. Già l'estate scorsa, comunque, il calciatore è stato seguito dagli osservatori del club londinese.

M.S.