DIRETTA Serie A, Fiorentina-Torino: le formazioni UFFICIALI - LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/02/2017 19:45

FIORENTINA TORINO DIRETTA - Chiude la ventiseiesima giornata del campionato di serie A il 'Monday Night' tra Fiorentina e Torino. Una partita delicata per il tecnico viola Paulo Sousa, nel mirino della critica dopo la clamorosa eliminazione in Europa League ad opera dei tedeschi del Borussia M'Gladbach. Per i granata dell'ex Mihajlovic un'occasione per tornare ad ottenere un risultato positivo dopo la debacle contro la Roma della scorsa giornata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Franchi'.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, G. Rodriguez, Astori, Salcedo; Badelj, Borja Valero; Chiesa, Saponara, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Boyè. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Juventus 66; Roma 59; Napoli 54; Atalanta 51; Lazio 50; Inter 48; Milan 47; Fiorentina 40; Torino, Sampdoria e Chievo 35; Cagliari 31; Sassuolo 30; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 26; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 13; Pescara 12.