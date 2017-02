TWITTER - Sondaggio: è un plebiscito per Nainggolan!

27/02/2017 13:25

SONDAGGIO NAINGGOLAN - Stravince Radja Nainggolan. Autore di una fantastica doppietta nel match di 'San Siro' contro l'Inter, il centrocampista belga è stato uno dei protagonisti indiscussi della domenica calcistica. Gli utenti di Calciomercato.it, che hanno votato al sondaggio promosso sulla nostra pagina ufficiale Twitter, hanno scelto la prima rete realizzata dall'ex Cagliari contro i nerazzurri come gol più bello di giornata: Nainggolan ha totalizzato ben l'80% delle preferenze, staccando ampiamente la concorrenza. Con l'8 per cento troviamo infatti Ntcham, ancora più staccati Birsa e Borriello (6%). Menzione speciale anche per la perfetta punizione di Viviani nella sfida tra Genoa e Bologna.



G.M.