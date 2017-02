Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: la panchina di Pecchia è salda

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/02/2017 13:17

VERONA PECCHIA - La sconfitta col Frosinone della scorsa giornata di campionato, ha fatto scivolare il Verona al terzo posto in classifica (in coabitazione col Benevento) a quota 46 punti, cinque in meno dei ciociari in vetta alla graduatoria di serie B. La vittoria in casa Hellas manca dal 29 gennaio scorso (2-0 al 'Bentegodi' con la Salernitana): da quel giorno, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un periodo di flessione, dal punto di vista dei risultati, che comunque non mette in pericolo la panchina dell'allenatore gialloblu. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per la società scaligera Fabio Pecchia non è assolutamente in discussione. Il gioco messo in campo dal Verona soddisfa i dirigenti, bisognerà solo ritrovare la via dei tre punti. Non trovano riscontri, infine, i contatti con Edy Reja e Francesco Guidolin, indicate come alternative in caso di separazione dal tecnico campano. Situazione fluida, dunque, in casa Verona allo stato attuale.