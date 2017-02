Serie A, Calvarese: stop in vista per l'arbitro più impiegato del campionato

27/02/2017 12:45

CALVARESE SASSUOLO MILAN / Se la VAR (la cosiddetta moviola in campo) fosse stata già operativa, ieri ci sarebbe stato molto da lavorare per l'addetto alle immagini televisive di assistenza all'arbitro durante il match tra Sassuolo e Milan. Già, perché Gianpaolo Calvarese ha azzeccato davvero poche decisioni durante la gara del 'Mapei Stadium'. Dal fallo da rigore di Vangioni su Berardi (ammonito per simulazione), a quello dubbio concesso ai rossoneri e trasformato in modo irregolare da Bacca che ha toccato due volte il pallone fino al netto penalty negato ai neroverdi per l'intervento di Paletta su Politano. E dire che il fischietto di Teramo è quello finora più impegnato in Serie A, con 13 partite dirette. Anche se, a ben vedere, le designazioni erano state 12 come molti suoi colleghi. Ma l'infortunio di Guida fece sì che passò dal ruolo di addizionale a quello di arbitro effettivo in Inter-Crotone.

Serie A, Calvarese: i precedenti negativi rimandono proprio a Milan e Sassuolo

Prima di Sassuolo-Milan il rendimento di Calvarese in questa stagione era stato discretamente positivo. Sulla base delle pagelle di Calciomercato.it, la sua media voto era di 6.00 (scesa a 5.85 dopo il 4 di ieri). Le prestazioni peggiori le aveva offerte proprio nei match che vedevano coinvolti rossoneri e neroverdi. In Milan-Udinese 0-1 non concesso un rigore abbastanza evidente ai meneghini, mentre in Lazio-Sassuolo 2-1 prima aveva negato un penalty ai biancocelesti, poi aveva convalidato un gol in fuorigioco dei capitolini. Ora per lui si prospetta uno stop: è verosimile che il prossimo week end lo trascorra a casa, poi dovrebbe tornare da addizionale e quindi da arbitro effettivo.

