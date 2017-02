Calciomercato Verona, Pecchia in bilico? Guidolin e Reja le alternative

27/02/2017 12:37

CALCIOMERCATO VERONA GUIDILIN REJA / Non sta certamente vivendo un grande momento il Verona di Pecchia. Il ko contro il Frosinone ha fatto scivolare la squadra al terzo posto e la posizione dell'ex Napoli non è certamente delle migliori. Attualmente non si valuta un suo esonero ma una nuova sconfitta potrebbe far cambiare idea alla società. Il Verona nel frattempo - secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' - avrebbe già pronte le alternative, individuate in Reja e Guidolin.

M.S.