Calciomercato Juventus, Rugani: "Felice qua, non penso ad altri club"

27/02/2017 12:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / L'edizione odierna di 'Tuttosport' propone alcune dichiarazioni del difensore della Juventus Daniele Rugani: "Se penso al fatto che forse sarei titolare in tutte le altre squadre? No, non ci penso perché sono felice di essere qua e di giocare per la Juve, di fare il mio percorso per poi un giorno essere titolare in bianconero. Io mi sento un giocatore da Juventus, uno di cui ci si può fidare quando viene mandato in campo. Da chi ho imparato? Un po' di tutto da tutti: chi per una cosa chi per un'altra tutti i miei compagni mi stanno facendo crescere. Sono ancora giovane e penso di avere ampi margini di miglioramento".

S.D.