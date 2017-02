27/02/2017 12:01

CALCIOMERCATO VICENZA AMELIA / Marco Amelia è pronto a ripartire dalla serie B. Il portiere ex Milan e Chelsea - secondo quanto riportato da 'gianlucadimarzio.com' - sarebbe sbarcato a Vicenza per legarsi al club biancorosso. Non è escluso che già nel pomeriggio possa svolgere il primo allenamento con la squadra.

M.S.