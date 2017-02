Moto GP, Rossi non perdona Marquez: "E' stato vergognoso"

27/02/2017 11:55

ROSSI MARQUEZ - Tutti ricorderanno le polemiche seguite all'epilogo del Mondiale Moto GP del 2015, con il successo finale di Lorenzo e il clima infuocato tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Il 'Dottore' è tornato a parlare dello scontro, verbale e in pista, con il rivale della Honda: "Nel 2015 Marquez si comportò in modo vergognoso. Rimpianti? Mi avrebbero fregato comunque, anche se non avessi fatto casino - ha dichiarato il pilota della Yamaha al 'Corriere della Sera' - Ho due sogni: continuare a vincere e cercare il decimo titolo. E un figlio, credo sia il momento giusto. Il problema è che manca la futura mamma", ha poi aggiunto Rossi.

G.M.