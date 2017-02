Juventus-Napoli, Allegri: "Saranno arrabbiati. Triplete? Parliamo di cose serie"

Martin Sartorio (twiiter: @SartorioMartin)

27/02/2017 12:04

COPPA ITALIA JUVENTUS NAPOLI / Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo il successo interno contro l'Empoli in campionato, tornano in campo allo 'Juventus Stadium' per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il tecnico dei Campioni d'Italia in conferenza stampa per parlare delle news Juventus in vista della sfida contro il Napoli di domani.

Ecco quanto raccolto da Calciomercato.it:

ROMA - Si comincia parlando di campionato: "La Roma è diventata una squadra seria e tosta. Lo dimostrano i risultati ma noi dobbiamo fare il nostro percorso. Coppa Italia? Dobbiamo creare i presupposti per arrivare in finale. Il Napoli sarà arrabbiato, in tre giorni non avranno di certo perso quello che hanno fatto di buono. L'importante sarà non prendere gol".

DIFENSORI - "Ne ho cinque, nel pomeriggio valuterò. E' chiaro che ci saranno dei cambi. Rugani riposa certamente".

PORTIERE - "Domani gioca Neto, che è un portiere importante".

TRIPLETE - "Parliamo di cose serie (sorride, ndr.). Sarebbe bello arrivare fino alla fine per riempire il calendario".

CRESCITA - "La squadra è cresciuta, ora è più spensierata e incosciente ma non bisogna perdere l'equilibrio. Ora bisogna pensare al Napoli e poi all'Udinese. Cambi sugli esterni? Domani rientrano Asamoah e Lichtsteiner".

HIGUAIN - "Come si fa a non fermarlo? Ormai ha rotto il ghiaccio. Higuain ha bisogno di giocare. Siamo contenti di lui".

INGLESE E NON SOLO - "Sta imparando anche lo spagnolo? A scuola facevo fatica con l'italiano perché ci andavo poco. Diciamo che ho imparato discretamente bene il torinese..."

TURNOVER - "Ho una rosa importante e tutti i giocatori sono pronti per giocare. Abbiamo già fatto più di 35 partite con grande intensità. Se faccio giocare sempre gli stessi saremmo destinati a morire. Domani scenderà in campo i migliori. Ogni volta devo valutare i 'vivi' e i 'morti'".

Juventus, l'importanza di Dybala

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato di quanto sia fondamentale Dybala col nuovo modulo adottato: "E' il giocatore che fa da raccordo con il centrocampo. Abbiamo più qualità tecnica con lui ma è normale che non può giocarle tutte. L'importante è non perdere la solidità di squadra. Sturaro ha chiaramente caratteristiche diverse ma voglio che la squadra resti compatta. Pjaca? Non ho ancora deciso se giocherà domani. I cambi saranno fondamentali".