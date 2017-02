Coppa Italia, sei arbitri in corsa per Juventus-Napoli. Quattro per Lazio-Roma

27/02/2017 11:08

ARBITRI COPPA ITALIA / C'è grande attesa per la designazione degli arbitri dei match di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il week end di campionato ha scatenato diverse polemiche soprattutto per gli errori di Calvarese in Sassuolo-Milan e di Tagliavento in Inter-Roma. E tra domani e mercoledì andranno in scena due super sfide che catalizzeranno l'attenzione anche sui direttori di gara. Ma quali fischietti sono in lizza per essere designati? Avendo riposato da addizionali, sono sei i top arbitri che, salvo sorprese, potrebbero essere chiamati a dirigere Juventus-Napoli. Si tratta di Rizzoli, Mazzoleni, Guida, Damato, Banti e Valeri. Due in meno, invece, quelli in corsa per Lazio-Roma: dalla lista vanno infatti depennati i nomi di Valeri, che è della sezione di Roma, e di Banti che in questa stagione ha già arbitrato il derby di campionato.

R.M.