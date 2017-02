Calciomercato Inter, Arsenal in Italia: occhi su Berardi

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

27/02/2017 11:24

CALCIOMERCATO INTER BERARDI / Trasferta in Italia per l'Arsenal di Arsene Wenger. Il club inglese con i sui osservatori - come riportata stamani da 'Tuttosport' - era presente negli spalti del 'Mapei Stadium' per visionare alcuni calciatori del Sassuolo, durante il match contro il Milan.

Gli occhi erano puntati soprattutto su Domenico Berardi. Il giovane attaccante non ha certamente giocato una delle sue migliori partite, sbagliando anche un calcio di rigore contro Donnarumma.

L'esterno offensivo classe 1994 in estate potrebbe infiammare il calciomercato Inter. I nerazzurri non sono gli unici però sulle sue tracce. La concorrenza è davvero tanta: oltre alla presenza dei 'Gunners' va registrata quella della Juventus, che monitora Berardi ormai da anni. Non va scarta nemmeno l'ipotesi Milan, che con l'arrivo della nuova proprietà cinese avrà la possibilità di investire in maniera importante sul calciomercato. Il futuro del numero 10 sembra inoltre legato a quello di Bernardeschi. Il talento della Fiorentina piace tanto quanto il collega neroverde e la sensazione è che difficilmente potremmo vederli un giorno nella stessa squadra se non in Nazionale.

Calciomercato, da Pellegrini a Politano: l'Arsenal non si ferma a Berardi

Non ci sarebbe solo Domenico Berardi nei radar dell'Arsenal. I 'Gunners' nel pomeriggio di ieri avrebbero fatto seguire Politano e Pellegrini. Soprattutto per il centrocampista la concorrenza non manca. Il calciatore, che potrebbe far ritorno alla Roma, che gode di un diritto di recompra per 10 milioni di euro, piace soprattutto all'estero. Oltre all'Arsenal sulle sue tracce ci sono anche il Chelsea di Conte e il Manchester City di Guardiola. Politano è stato accostato al Monaco, senza però una vera trattativa ufficiale. In estate siamo certi che si tornerà a parlare di lui.