Calciopoli, Moggi junior svela: "Pensai seriamente al suicidio"

27/02/2017 11:10

MOGGI JUNIOR CALCIOPOLI - Alessandro Moggi si racconta. Da Calciopoli alla carriera da procuratore, passando per il rapporto con il padre Luciano. Moggi junior - nel libro 'Figlio Di' - svela alcuni retroscena interessanti della propria vita: "Quando scoppiò lo scandalo di Calciopoli ho pensato seriamente al suicidio. Tanti cari saluti, tutto sommato è stato bello. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto ammazzarmi, ma per farlo ci vogliono le palle: per fortuna, non ne ho mai avute così tante. Se sono vivo devo ringraziare i miei figli, la medicina di tutto, le mie due enormi lacrime di felicità. Adesso con Raffaella (la Fico, ndr) sono veramente io".

Dalle frizioni con Oriali per il passaggio di Materazzi all'Inter, all'arrivo di Zeman a Napoli, con il boemo scelto proprio da Alessandro Moggi. Poi quella battuta di papà Luciano che un giorno gli promise di "Non aver mai acquistato Ibrahimovic dall'Ajax". Infine, i contrasti con l'attuale patron del Napoli De Laurentiis prima per Lavezzi: "Se c'è di mezzo Moggi non lo vendo più al PSG", poi per Ghoulam dove De Laurentiis intimò al fratello dell'algerino di 'mollare' la procura di Moggi junior, svelando anche che il futuro del giocatore in azzurro è molto incerto viste che le cifre richieste per il rinnovo sono state respinte.

G.M.