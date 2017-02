Serie A, Ancelotti: "Sudditanza fuori moda. Bella Roma, bravo Luciano!"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

27/02/2017 09:52

SERIE A MILAN BAYERN ANCELOTTI / Intervenuto a 'Radio Rai', Carlo Ancelotti è tornato a commentare le ultime news serie A, per poi lasciarsi andare a qualche giudizio in casa Milan, dove Berlusconi sembra a un passo dall'addio. In questa lunga intervista si parte parlando del suo modo d'approcciare a campionati e giocatori differenti. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "L'obiettivo è non forzare i calciatori, cosa che renderebbe più difficile proporre qualcosa. I miei giocatori devono essere 'comodi' nel mio stile di gioco, che si adatta ai tipi di uomini che mi ritrovo dinanzi, di squadra in squadra".

BAYERN - "Qui la gente ama molto il Bayern Monaco. C'è un grande affetto e vogliono soprattutto divertirsi. Non credo si scelga tra campionato o Champions".

HERTHA - "E' successo cosa non dovrebbe succedere. Qui l'ambiente è molto sano e la violenza è circoscritta. Mi sono lasciato andare e non dovrei. A volte però capita, anche se sono stato perdonato dalla Federazione tedesca. Non voglio far paragoni tra serie A e Bundesliga ma qui c'è giusto qualche scaramuccia. Di solito la gente va allo stadio e si diverte".

Serie A, dal Milan a Roma e Juve: uno sguardo di Ancelotti al nostro calcio

CINESI - "Dispiacerà non vedere più Berlusconi alla guida del Milan ma sono curioso per il futuro. Credo la nuova proprietà avrà le possibilità per investire e creare una squadra competitiva".

DONNARUMMA - "E' cresciuto in questo ambiente e potrebbe restarci. In futuro si vedrà ma credo sia importante per lui l'affetto di casa Milan. Se l'obiettivo è giocare in Champions, si tratta soltanto di tempo, dato l'arrivo della nuova proprietà".

SCUDETTO - "7 punti sono tanti ma nulla è deciso, proprio grazie alla Roma. Spalletti è stato bravissimo, plasmando una squadra forte, continua e con qualità. Bravo Luciano! Il Napoli ha perso un po' di continuità, pur restando una squadra di qualità. Ora vediamo cosa accadrà in questo periodo".

CHAMPIONS - "E' molto più equilibrata, mancando squadre nettamente favorite. Poteva esserci il Barcellona, prima della sfida al Psg. Ormai è quasi fuori".

JUVENTUS - "Non cambia molti chi si pesca a questo punto. Di certo la Juve è molto più competitiva quest'anno rispetto al passato".

SUDDITANZA - "E' un vocabolo fuori moda. L'ultima volta che ne ho sentito parlare fu in Italia col Milan. In Italia c'è una pressione incredibile sugli arbitri. E' la più forte al mondo. Var? L'importante è che non complichi le cose. Molte delle nuove regole hanno complicato la vita agli arbitri".