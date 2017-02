Milan, apprensione per Abate: trauma all'occhio sinistro

27/02/2017 09:39

MILAN ABATE INFORTUNIO / Apprensione in casa Milan per le condizioni di Abate, che ha concluso la gara di ieri in attacco, così da evitare gli scontri difensivi e non lasciare la squadra in dieci. Pallonata violenta per lui all'occhio sinistro, con un trauma che gli ha provocato un ematoma in grado di causargli anche problemi alla vista, sottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Il difensore di Montella è stato sottoposto a un controllo in ospedale a Reggio Emilia, per poi rientrare in maniera autonoma a Milano, dove quest'oggi si terranno gli esami di rito. Lasciando lo stadio, Abate presentava un occhio palesemente gonfio e arrossato.

L.I.