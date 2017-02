Calciomercato Napoli, si completa la rivoluzione giovanile: ipotesi Baselli

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

27/02/2017 09:15

NAPOLI ALLAN JORGINHO BASELLI / Il Napoli si ritroverà a fine stagione a dover discutere di molti argomenti delicati. Occorrerà chiarezza tra il presidente De Laurentiis e il tecnico Maurizio Sarri, soprattutto alla luce di eventuali traguardi raggiunti o meno.

Soprattutto sarà necessario dare uno sguardo alla rosa, prendere in considerazione le rimostranze dei procuratori e le offerte sottolineate da alcuni di loro, così da ragionare su quale Napoli giungerà a Dimaro la prossima estate ma soprattutto quali giocatori di questa rosa saranno sacrificati o accontentati con un addio.

Il reparto della squadra di Sarri che potrebbe maggiormente cambiare è il centrocampo, con Allan e Jorginho che potrebbero rifiutare una nuova stagione da comparse.

Calciomercato Napoli, da Baselli a Kessie: la rivoluzione dei giovani

Uno dei pregi di Maurizio Sarri è quello di premiare il lavoro sul campo. Lo ha fatto al suo arrivo, quando ha rivitalizzato Jorginho che, dopo l'esperienza Benitez, in un centrocampo a due che lo costringeva a non proporre il suo gioco, sembrava pronto all'addio durante il calciomercato estivo. Nella passata stagione invece l'italo-brasiliano è diventato uno dei punti fermi del Napoli, facendo ricredere molti tifosi.

In questa stagione però la concorrenza è aumentata e, dopo un iniziale e necessario periodo d'adattamento agli schemi del tecnico, Diawara e Zielinski stanno reclamando il proprio spazio. Le loro prestazioni hanno così convinto da aver di colpo rovesciato gli equilibri nel reparto. Ad oggi sembrano davvero loro i due titolari, al punto da giocare a Madrid contro il Real. Al 'Bernabeu' il 19enne ex Bologna ha mostrato tutta la propria qualità e maturità, giocando serenamente tra i campioni del Madrid, fino a servire palle decisamente interessanti, come quella per Callejon che, servendo Mertens in area, ha quasi portato al gol del 3-2.

In fasi del genere la parola passa spesso ai procuratori e, seppur con toni non allarmanti, Joao Santos, rappresentante di Jorginho, ha sottolineato come contro l'Atalanta si sarebbe aspettato di vedere proprio lui in campo. Il Napoli ha perso ancora contro Gasperini, duqnue parlare ora è alquanto facile. Ad ogni modo Santos attende di vedere il regista titolare contro la Juventus. Di certo più polemico Vagheggi, procuratore di Allan: "In estate ci vedremo con la società, tireremo le somme: non può giocare una volta al mese. Ha mercato, ma adesso è concentrato sugli obiettivi".

In questa situazione, non sarebbe impensabile ipotizzare un nuovo centrocampo azzurro, con De Laurentiis pronto a completare la rivoluzione giovanile iniziata nello scorso mercato. Nella prossima stagione Sarri potrà fare affidamento anche su Rog, ormai rodato, con Hamsik, Diawara e Zielinski titolari. Alle loro spalle però, perdendo eventualmente due ottime pedine come Allan e Jorginho, si potrebbe tentare un doppio grande colpo in serie A: Baselli e Kessie. Colpi costosi, che costringerebbero De Laurentiis a nuove aste estive nel mercato Napoli. E' possibile immaginare l'esosa richiesta di Cairo per il primo e, stando alle tante richieste, per il secondo si profila uno scontro internazionale.

L'idea azzurra è però quella di dar spazio al bel gioco e confidare nella spregiudicatezza dei più giovani. Tanti i nomi in lista e non sarebbe da escludere anche un ritorno di fiamma per il 22enne Tolisso o il 24enne Klaassen.