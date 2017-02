Calciomercato Roma, Nainggolan show: il suo valore schizza alle stelle!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/02/2017 09:30

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN / Il posticipo domenicale della ventiseiesima giornata di Serie A tra Inter e Roma ha certificato ancora una volta - una volta per tutte - l'importanza di Radja Nainggolan in casa giallorossa. Il centrocampista belga ha sbloccato il risultato al 12' del primo tempo, con un gran tiro scoccato dalla distanza ad aggirare l'ostacolo Handanovic e ha fatto il bis al minuto 11 della ripresa con un altro 'bolide' da fuori area, dopo una lunga cavalcata in contropiede.

Il 3-4-2-1 (col '3 e mezzo' in difesa) disegnato da Luciano Spalletti nelle ultime settimane sembra calzare a pennello al 'Ninja' giallorosso, sfruttato da seconda punta al fianco di Mohamed Salah e alle spalle di Edin Dzeko, in una posizione da incursore che ricorda quella disegnata per Simone Perrotta nella prima Roma del tecnico di Certaldo (all'epoca, però, il modulo adottato era il 4-2-3-1). Liberato parzialmente dai compiti di quantità in mediana, grazie al suo dinamismo il belga riesce sempre ad essere tra i giallorossi più pericolosi in area avversaria (e, come ben sanno i tifosi nerazzurri) dal limite della stessa.

In questa stagione, Radja Nainggolan ha collezionato fino ad oggi 12 gol (9 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Europa League) e 3 assist (uno in Serie A e 2 in Europa League) in 37 presenze (2895 i minuti complessivi), con tre ammonizioni ricevute.

In attesa di capire il destino di calciomercato dell'allenatore Luciano Spalletti (in scadenza a giugno), Nainggolan si preannuncia già un protagonista eccellente del calciomercato Roma estivo. Il connubio, oggi, funziona perfettamente; il 'giocattolo' si romperà a fine stagione con l'addio di uno dei due?

Calciomercato Roma, valutazione alle stelle per Nainggolan

I 40-45 milioni di euro messi sul piatto dal Chelsea la scorsa estate - e rifiutati dalla Roma - sono ormai un lontano ricordo per il centrocampista belga, il cui valore sale partita dopo partita. A Trigoria si attendono evoluzioni positive sul fronte nuovo contratto di Nainggolan: l'ex Cagliari (prima del recente exploit) ha presentato una richiesta da 4 milioni netti a stagione d'ingaggio, senza i bonus, ed il club giallorosso è pronto nel tempo a riconoscergli un premio economico (l'attuale scadenza è fissata al 2020). In caso di fumata bianca, il cartellino di Nainggolan sarebbe ancor più 'blindato': in estate servirà un'offerta compresa tra i 60 ed i 70 milioni di euro per far 'vacillare' la dirigenza romanista sul futuro del 'Ninja'.