Oscar, 'epic fail' sul palco: miglior film a La La Land ma c'è un errore

27/02/2017 08:10

OSCAR EPIC FAIL LA LA LAND MOONLINGHT / Come tutti sapranno si è svolta la notte degli Oscar, che vedeva favorito, con ben 14 nomination, La La Land. Il film con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling era pronto a fare incetta di statuette, tra le quali quella per il miglior film. Così è stato, almeno per alcuni istanti, dal momento che Warren Beatty, dopo una lunga pausa, ha davvero annunciato il musical di Damien Chazelle come vincitore. Peccato però che, come accadde a Miss Universo nel 2015, il nome del vincitore riportato fosse un altro. Il premio infatti era destinato a Moonlinght e, nell'imbarazzo generale, la statuetta ha cambiato proprietario. Una vittoria in contrasto con ogni previsione, per un film (La La Land) che conquista 'soltanto' 6 Oscar, a fronte di previsioni decisamente più ottimistiche, con 11 statuette predette da molti per il musical di Chazelle, fino a ipotizzare l'abbattimento del record di Titanic.

L.I.