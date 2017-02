Calciomercato Inter, Conte-Chelsea: la decisione SHOCK. Contatti avviati!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/02/2017 08:00

CONTE INTER / La 'bomba' di calciomercato del giorno arriva dalle pagine sportive de 'La Repubblica': Antonio Conte, primo in classifica in Premier League alla guida del suo Chelsea, sarebbe tentato dall'ipotesi di vincere il titolo in Inghilterra e poi lasciare a fine stagione, dal momento che si troverebbe a 'disagio' a Londra e avrebbe nostalgia dell'Italia. Un emissario di Suning avrebbe inoltre già avviato i contatti per rendere l'allenatore ex Juventus e Nazionale il nuovo tecnico dell'Inter.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' aggiunge ulteriori dettagli alla vicenda: Stefano Pioli resterebbe alla guida del club nerazzurro solo in caso di qualificazione in Champions League.