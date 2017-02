IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Nainggolan show, Maksimovic improponibile

Emiliano Forte

27/02/2017 07:32

VOTI SERIE A / Radja Nainggolan, autore di due autentici capolavori nel posticipo di lusso contro l’Inter, è l’uomo copertina della 26 giornata in qualità di trascinatore di una Roma sempre più squadra e sempre più ambiziosa. Perde terreno rispetto ai giallorossi il Napoli, che cade clamorosamente al San Paolo sotto i colpi di Caldara, uno dei gioielli dell’Atalanta dei miracoli di Giampiero Gasperini. Tra i partenopei autori di una prova incolore, Maksimovic è apparso il più impacciato al cospetto di una formazione che sulle ali dell’entusiasmo non smette di stupire e di sognare l’Europa. La capolista Juventus, che continua a correre e ad inanellare successi allo Stadium, ha la meglio su un Empoli sfiancato dagli scatti e dalle giocate del duo Cuadrado-Alex Sandro, dominatori assoluti delle rispettive fasce. Altra domenica storta per Berardi che nella sfida contro il Milan delude le attese e fallisce anche un calcio di rigore sullo 0-0.

TOP

5.Cuadrado (Juventus) – Ottimo impatto sul match per il colombiano, che garantisce la consueta dose di corsa sul versante destro e costringe agli straordinari gli avversari assicurando spazi e palloni giocabili ai compagni. Nell’uno contro uno è una furia ed ha il merito di disegnare il cross che Mandzukic con la complicità di Skorupski trasforma nell’1-0 che indirizza la partita. Esuberante. VOTO 7

4.Birsa (Chievo) – Prestazione di alto livello per l’ex Milan, che riesce con le sue giocate a trascinare il Chievo mettendo a nudo le falle difensive del Pescara. Il gol dopo 12 minuti che sblocca il match è una gemma. Ispirato. VOTO 7

3.Alex Sandro (Juventus) – Attento in copertura, si esalta in proiezione offensiva dove ha gamba e tecnica sufficienti per far male alla difesa empolese. Il brasiliano vive un ottimo momento di forma, come dimostra l’azione del raddoppio bianconero dove con forza esplosiva protegge il pallone prima di spedirlo alle spalle di Skorupski. Preparazione e finalizzazione da centravanti puro; devastante. VOTO 7,5

2.Caldara (Atalanta) – Il ventiduenne futuro juventino è il grande protagonista dell’impresa bergamasca in casa del Napoli. Impeccabile la sua prova in copertura, dove tiene testa con l’autorevolezza di un veterano al tridente di Sarri tutto tecnica e rapidità; addirittura sublime nelle sortite offensive che decidono la sfida del San Paolo. Spettacolare il coast to coast nell’azione del 2-0 in cui chiude il contropiede atalantino con una precisa volée di destro. Predestinato. VOTO 8

1.Nainggolan (Roma) – Il belga, sempre più leader e trascinatore della formazione capitolina, sta conoscendo il periodo di massimo splendore in cui il suo gioco si sta evolvendo e arricchendo di colpi da fuoriclasse. I gol ormai sono una costante ma le due prodezze da fuori area viste contro l’Inter rappresentano un ulteriore vetta raggiunta dall’ex Cagliari. Due gol strepitosi che affossano l’Inter e lanciano i giallorossi decisi a rimanere in corsa su tutti i fronti. Superlativo. VOTO 8

FLOP

5.Joao Mario (Inter) – Nell’importante match contro la Roma, l’Inter si ritrova orfana dei suoi spunti, delle giocate illuminanti capaci di esaltare le qualità dei compagni. Il portoghese non lascia il segno e finisce imbrigliato nella rete predisposta da Spalletti con la coppia De Rossi-Strootman a fare da filtro davanti al trio dei centrali. Qualche timido tentativo di cambiare passo e poco altro in una serata avara di soddisfazioni per il numero 6 nerazzurro. Fiacco. VOTO 5

4.Torosidis (Bologna) – Il greco, in difficoltà per tutta la gara, lascia il campo un quarto d’ora prima del 90esimo dopo un fallo da ultimo uomo su Simeone. L’ultimo atto di un match vissuto con i nervi a fior di pelle in un periodo in cui tutto sembra dannatamente complicato, anche la giocata più banale. Contratto. VOTO 4,5

3.Costa (Empoli) – Serata di sofferenza per il difensore empolese, che, oltre a dover fare i conti con un Higuain sempre pronto a punire la minima distrazione, deve anche provare a limitare l’esuberanza di Cuadrado. Nella ripresa, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, la pressione avversaria aumenta così come i ritmi e le chiusure difensive sono sempre meno puntuali e precise fino alla resa definitiva. Travolto. VOTO 4,5

2.Berardi (Sassuolo) – Partenza horror per il talento neroverde, protagonista in negativo con molte imprecisioni e soprattutto con il calcio di rigore spedito al lato dopo 11 minuti. Durante il match prova a reagire e a scuotere i suoi cercando l’iniziativa personale senza però grandi risultati fatta eccezione per un paio di conclusioni velenose. L’elemento di maggior talento della rosa di DI Francesco fatica a ritrovarsi e questo per il Sassuolo è un vero problema. Smarrito. VOTO 4,5

1.Maksimovic (Napoli) – In campo da titolare al posto di Koulibaly, l’ex granata è tutt’altro che una sicurezza. Si fa sorprendere più volte dai giocatori di Gasperini, come sull’1-0 atalantino quando concede massima libertà a Caldara sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da un suo liscio clamoroso nasce una grossa occasione da gol per gli ospiti con Petagna che non approfitta del regalo. Approssimativo. VOTO 4,5