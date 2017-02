Atalanta, Petagna: "Siamo una grande squadra. Ecco cosa ci aveva detto Gasperini..."

27/02/2017 03:01

ATALANTA PETAGNA / Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a 'Sky Sport' del momento in casa bergamasca: "Siamo una grande squadra ed adesso dobbiamo puntare all'Europa. Anche il mister ci aveva detto che se avessimo vinto contro il Napoli l'asticella di sarebbe dovuta alzare. C'è una grande coesione in questo gruppo. Obiettivi personali? Vedo dei miglioramenti anche se considero che lo scorso anno non ero neanche titolare".

O.P.