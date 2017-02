ZONA MISTA - Inter-Roma, Gagliardini: "Fallo sul 2-0? Giudicate voi! Ci sono stati episodi"

Dall'inviato Andrea Della Sala

27/02/2017 00:28

ZONA MISTA INTER ROMA GAGLIARDINI / Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di Calciomercato.it dopo la sfida contro la Roma: "Sapevamo della forza della Roma a livello individuale e di organizzazione, Nainggolan è un giocatore importante che ha fatto bene, loro hanno meritato la vittoria, hanno fatto qualcosa in più di noi, ma noi manca ancora qualcosa per stare davanti. Fallo su di me prima del secondo gol? Valutate voi, non so. L'azione si è vista, mi sono sentito spingere, la rivedrò domani. Lamentarsi dell'arbitraggio o la Roma ha meritato? Gli episodi ci sono stati, alcuni a favore, alcuni no, non è stata questo il problema della sconfitta, non dobbiamo soffermarci su questo. Differenza con le prime tre? Ci manca quel piccolo gap, quei particolari che stanno facendo la differenza, qualcosa in più che dobbiamo mettere nelle partite che ci sta penalizzando. Non è questione di Champions o no, dobbiamo continuare a pensare di partita in partita come fatto finora, a fine campionato vedremo dove saremo. La Roma era messa bene in campo come anche noi, abbiamo più che altro avuto difficoltà a trovare qualche linea di passaggio in più, a ricevere palla negli spazi".

O.P.