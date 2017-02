Calciomercato Juventus, post Allegri: spuntano l'ex Gasperini e Di Francesco

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/02/2017 00:17

CALCIOMERCATO JUVE GASPERINI DI FRANCESCO - Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini: sono questi i due nomi nuovi accostati alla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da 'Rai Sport', la società bianconera starebbe cercando di convincere Massimiliano Allegri a restare offrendo un prolungamento contrattuale fino al 2019 (l'attuale accordo è in scadenza nel 2018). Ma, in caso di partenza del tecnico toscano, l'attuale allenatore del Sassuolo e quello dell'Atalanta (in passato allenò le giovanili del club piemontese) sono due ipotesi da tenere in considerazione. Sarebbero crollate, invece, le quotazioni di Luciano Spalletti della Roma e di Paulo Sousa della Fiorentina, entrambi in scadenza a fine stagione: i due allenatori non metterebbero d'accordo tutta la dirigenza.