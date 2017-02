Calciomercato Roma, Spalletti: "Non mi interessa del contratto. Pensiamo ai giocatori"

dall'inviato Andrea Della Sala

27/02/2017 00:14

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Luciano Spalletti continua a non voler pensare al rinnovo del contratto. Il tecnico della Roma - intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro l'Inter - ha così parlato del suo futuro. Ecco quanto raccolto dall'inviato di Calciomercato.it: "Non si parla più del rinnovo - afferma l'ex Zenit - Ci sono giocatori forti, si parla di quelli che bisogna tenere. Non mi interessa del contratto, si parla sempre di questo. È un togliere di rispetto ai giocatori. Sono loro che faticano e hanno i meriti".