Villarreal-Real Madrid, rimonta con polemica: Piqué esplode su Twitter!

27/02/2017 00:10

BARCELLONA REAL PIQUE / Polemiche nella serata spagnola in Villarreal-Real Madrid: i 'Blancos' infatti nella loro vittoria con rimonta hanno usufruito anche di un calcio di rigore quantomeno dubbio. Su Twitter è intervenuto il difensore del Barcellona, Gerard Piqué, che ha postato un collage con i giudizi della stampa di Madrid (Marca ed As) inerenti all'episodio di stasera ed a quelli della sfida tra i catalani ed il Malaga. Il centrale ha voluto sottolineare come anche secondo i media più vicini alle 'Merengues', i 'Blaugrana' siano stati penalizzati.

O.P.