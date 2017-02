Stadio Roma, Baldissoni: "Mai detto che Pallotta avrebbe lasciato. Lazio? Faremo il tifo per loro"

27/02/2017 00:05

STADIO ROMA BALDISSONI PALLOTTA / Si torna a parlare del progetto stadio in casa Roma. Il direttore generale dei giallorossi, Baldissoni, intervenuto ai microfoni della 'Domenica Sportiva', al termine del match contro l'Inter, ha negato l'ipotesi che Pallotta avrebbe potuto lasciare senza la costruzione del nuovo impianto: "Mai detto questo, ha solo richiamato l'importanza strategica dell'impianto. Abbiamo letto che anche la Lazio si è candidata, faremo il tifo per loro e per tutte le società che vorranno costruire un proprio impianto. Consigli a Lotito? E' impossibile, di solito passa il tempo a darli lui a tutti"

".

STADIO - Baldissoni ha parlato del progetto stadio anche ai microfoni di 'Premium Sport' - "Siamo di nuovo in pieno accordo con il Comune, quindi il progetto va avanti: un progetto importante non solo per la nostra società, ma anche per l'Italia in generale".

M.S.