27/02/2017 03:17

DEPORTIVO GARITANO RESCISSIONE CONTRATTO - Gaizka Garitano non è più l'allenatore del Deportivo La Coruna. Il club ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, la rescissione del contratto col 41enne tecnico che paga le quattro sconfitte consecutive e il quartultimo posto in classifica nella Liga a quota 19 punti, due in più dello Sporting Gijon terzultimo.

A.L.