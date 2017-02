Inter-Roma, Gagliardini: "Fallo Nainggolan? Non abbiamo perso per questo"

26/02/2017 23:54

INTER ROMA GAGLIARDINI / L'Inter è stata battuta dalla Roma a 'San Siro'. Protagonista del match è stato certamente Nainggolan, con la sua doppietta. Il nerazzurro, Gagliardini, ai microfoni di 'Premium Sport', ha commentato il secondo gol del giallorosso, che ha portato i nerazzurri ha protestare con l'arbitro: "Non penso sia dovuta a questi episodi la sconfitta - ammette l'ex Atalanta - Sicuramente ci ha penalizzato, ma dobbiamo migliorare su altri aspetti. Ci manca ancora qualche particolare da migliorare, oggi abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà la Roma ma usciamo dal campo con zero punti"

EUROPA - "Cerchiamo di vincere tutte le partite e vedremo dove saremo. Atalanta? Non nascondo che mi fa piacere, ero sicuro che non avrebbero mollato e ieri hanno conquistato una grande vittoria".

M.S.