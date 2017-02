ZONA MISTA - Inter-Roma, Perotti: "Partita della svolta. Non parlo d'arbitri"

dall'inviato Andrea Della Sala

26/02/2017 23:40

INTER ROMA PEROTTI / Ancora un gol dal dischetto per Diego Perotti. Il fantasista argentino, che ha messo il sigillo su Inter-Roma, ha parlato al termine del match: "Ogni volta che entro in campo cerco di fare il meglio, oggi è stata una partita intensa - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' l'ex Genoa - Fare tre gol in casa loro non è mai facile. Siamo molto contenti, adesso possiamo pensare alla partita con la Lazio".

PERIODO POSITIVO - "Siamo in un buon momento, in tutte le competizioni. La Juve è abbastanza lontana, ma era importante questa partita anche per la sconfitta del Napoli. Adesso però pensiamo alla Coppa Italia, vogliamo la finale e andare avanti anche in Europa League".

ZONA MISTA - Al termine del match contro l'Inter, il centrocampista della Roma, Diego Perotti è intervenuto in zona mista, parlando ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it: "Abbiamo disputato un'ottima partita contro una squadra che stava facendo benissimo. Era importante vincere in trasferta, spero questa possa essere la partita della svolta, anche perché in casa stiamo facendo benissimo. Siamo entrati in campo con la voglia di vincere, senza aspettare gli avversari, con la giusta mentalità. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto benissimo. Arbitri? Non ne parlo mai".

M.S.