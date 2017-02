Inter-Roma, siparietto con gaffe per Mauro e Caressa su Fazio

26/02/2017 23:32

INTER ROMA MAURO CARESSA FAZIO / In diretta su 'Sky Sport' durante l'intervento di Luciano Spalletti nel post partita di Inter-Roma si è creato un piccolo siparietto tra Massimo Mauro, Fabio Caressa e proprio il mister giallorosso. L'opinionista lodando l'operato della dirigenza giallorossa che ha portato Federico Fazio in Italia sbaglia l'ex squadra del difensore: "Solo quattro presenze nel Valencia". Subito la correzione di Spalletti: "Al Tottenham", il giornalista poi cogliendo la palla al balzo ribadisce: "Prima al Tottenham, poi in prestito al Valencia". In realtà l'argentino ha militato per alcuni mesi tra le file del Siviglia.