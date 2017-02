Calciomercato Roma, Baldissoni: "Contratto Spalletti? Non aiuta parlarne ogni settimana"

26/02/2017 23:28

CALCIOMERCATO ROMA BALDISSONI SPALLETTI / Mauro Baldissoni ha parlato al termine della sfida di 'San Siro'. Il direttore generale della Roma ha commentato il successo della squadra contro l'Inter, che la riporta a sette lunghezza dalla Juventus: "Dobbiamo ragionare partita per partita - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Col distacco di 7 punti molto dipende da chi sta davanti. L'unico modo per continuare a sperare è vincere, con questi tre punti consolidiamo il secondo posto, ma a questo punto del campionato non cambia molto".

SPALLETTI - "Contratto Spalletti? Parlarne ogni settimana non aiuta a fare progressi, ha dimostrato di non gradire questi discorsi. Lui ha deciso di fissare questo obiettivo, dimostrare di essere in grado di conquistare trofeo, e allenatore ritiene di meritare la Roma se si riesce a rimanere competitivi e non pensare ai contratti. C'è tempo per queste scelte".

CRESCITA - "Non ti so dire quanto è distante la Roma dalla Juve, ma questa squadra in questi ultimi anni aveva il problema di mantenere livello di concentrazione e convinzione. in questi ultimi si vede scatto in avanti in tal senso e speriamo possa continuare così fino alla fine".

