Inter-Roma, Pioli: "Tagliavento? Non commento! Ecco dove abbiamo sbagliato"

Dall'inviato Andrea Della Sala

26/02/2017 23:20

INTER ROMA PIOLI / L'Inter cade in casa contro la Roma per 3-1, ma la partita è stata caratterizzata da tanti episodi dubbi e di difficile interpretazione per l'arbitro Tagliavento. Il tecnico dei nerazzurri, Stefano Pioli, ha preso la parola a 'Premium Sport' nell'immediato post partita: "Sicuramente è uno stop che non volevamo, sapevamo di affrontare un avversario forte. Partita complicata, difficile, ma anche abbastanza equilibrata; loro però sono stati più chirurgici nel concretizzare le occasioni. Gli episodi contestati? Non li commento, questo è il vostro lavoro. Il mio è un altro. Non cambiano comunque l'analisi, loro sono stati più efficaci di noi. Abbiamo avuto la palla per pareggiare con Joao Mario e in queste partite bisogna cercare di colpire. Champions? Credo che abbiamo perso una partita, ne mancano ancora dodici e dobbiamo cercare di vincerne il più possibile".

ASSENZA MIRANDA - "E' un giocatore importante, ma il modulo è rimasto lo stesso con caratteristiche un po' diverse. Volevamo fare partita importante sulle fasce. Sui gol avremmo potuto difendere con più furbizia".

EPISODI E RIGORI - "Le mie risposte in conferenza stampa non son da interpretare. Ho risposto alle domande che di solito a fine anno gli errori si bilanciano, poi sui rigori ho solo detto che la differenza c'è, senza nessun tipo di polemica. Poi ognuno le può interpretare come vuole".

LA PARTITA - "Nel primo tempo ci siamo mossi poco senza palla. La scelta era di non dare punti di riferimento ai loro difensore, volevamo avere altre alternative. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, la partita è stata difficile e prendere i due gol come li abbiamo presi, al di là della grande qualità di Nainggolan, dispiace che il parziale sia così pesante. Mancano ancora tante partite, dobbiamo ripartire con capacità e determinazione".

In conferenza stampa - dove è presente l'inviato di Calciomercato.it - ha aggiunto: "Le mie risposte sono state chiare, ho risposto alle vostre domande. Ho detto che errori contro ed a favore si compensano. Poi mi avete chiesto della differenza tra rigori nostri e loro e ho detto che c’è ma non volevo fare polemica. Possiamo fare meglio di stasera, non vogliamo trovare scuse né io né la mia squadra. E' il momento di dimostrare che squadra siamo. Facile quando arrivano i risultati, dobbiamo dimostrare di essere forti dopo una sconfitta brutta perché era una gara importante".