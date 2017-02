Inter-Roma, Spalletti: "Una settimana a parlare di rigori. Non so cosa cercano"

26/02/2017 23:01

INTER ROMA SPALLETTI / La Roma di Luciano Spalletti sbanca 'San Siro' grazie alla doppietta di Nainggolan e al rigore trasformato da Perotti. Il tecnico dei giallorossi ha commentato il successo contro l'Inter.

Si inizia commentando la prestazione di Tagliavanto: "Conosco bene Cesari - esordisce ai microfoni di 'Premium Sport' Spalletti - E' stato un bravo arbitro, ma mi sembra di non sapere che cosa cercano. Ha vinto la Roma meritatamente, stridono. Sull'intervento di Nainggolan su Gagliardini non sono d'accordo, ma mi interessa la prestazione della squadra. Si è parlato per tutta la settimana, sguinzagliando tutti gli ex interisti parlando di rigori e tutto il resto. L'anno scorso, torno a ripetere, su 19 partite ho avuto un rigore a favore, e non sono mai andato a fare confronti con gli altri. Adesso si dice che la differenza è fatta dai rigori? E' così tutta la settimana... è stata creata tutta una cosa solo sui rigori per tutta la settimana. L'Inter è una grandissima squadra, giocano un buon calcio, anche stasera hanno avuto una mentalità importante. La Roma ha fatto una buona gara e non ha rubato niente".

DIFFICOLTA' - "Ci sono episodi, a favore o a sfavore, ma la prestazione è stata importante. Pioli vuole vincere le partite, c'era un bello stadio pieno. E gli mancava Miranda, in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà. Dzeko ci aveva spiegato che Perisic poteva giocare a tutta fascia, lo conosce bene visto che hanno giocato insieme nel Wolfsburg".

M.S.