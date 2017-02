PAGELLE E TABELLINO DI INTER-ROMA: Gioielli da Nainggolan, Brozovic deludente

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

26/02/2017 22:49

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-ROMA PROMOSSI E BOCCIATI – Un Nainggolan in forma strepitosa stende l'Inter con una doppietta da favola. I giallorossi si dimostrano superiori ai nerazzurri sul piano fisico e mentale per tutta la gara, anche se i ragazzi di Pioli ce la mettono tutta. Brozovic delude, così come Joao Mario a supporto di Icardi. La difesa giallorossa ancora perfetta, nonostante il gol incassato. Buonissima anche la prova di Strootman.

INTER

Handanovic 6 – Proprio non può arrivarci sulla conclusione di Nainggolan che vale il vantaggio giallorosso. Respinge in allungo un tiro rasoterra di Dzeko poco dopo, compiendo un grandissimo intervento. Ancora niente da fare sul raddoppio di Nainggolan. Forse sul rigore di Perotti avrebbe potuto mostrare maggiore reattività.

Murillo 5,5 – Soffre un po' la fisicità di Dzeko e la mobilità di Nainggolan. Buca un intervento su cross di Peres nel finale di primo tempo, ma Handonovic salva lui e l'Inter miracolando su Dzeko.

Medel 5,5 – Non la mette sul piano fisico in marcatura su Dzeko, ovviamente. Ci mette tutta l'astuzia, la furbizia e l’esperienza che ha, riuscendo tutto sommato a cavarsela. Rovina tutto nel finale però, atterrando Dzeko in area nel momento migliore dell’Inter.

D'Ambrosio 5,5 – Dal suo lato qualche sgroppata di Bruno Peres va a buon termine, anche se spesso i cross del brasiliano non si rivelano pericolosi.

Candreva 5,5 – Un po' meglio nel secondo tempo, dove effettua anche qualche conclusione in porta che però non impensierisce troppo Szczesny. Per incidere contro questa Roma, però, avrebbe dovuto essere devastante come in altre circostanze. Dal 75' Gabigol s.v.

Kondogbia 5,5 – Perde palla nei primissimi minuti concedendo una buona occasione a Salah su ripartenza di Dzeko. In generale è un po' lento nella prima fase di costruzione del gioco.

Gagliardini 5 – Non una serata da ricordare. In occasione del primo gol si fa saltare da Nainggolan. Perde il duello anche nell'azione del secondo gol. In generale non garantisce il giusto supporto né in fase di supporto né in quella di costruzione.

Perisic 6 – Cosa sbaglia ad inizio ripresa! A tu per tu con portiere giallorosso si fa recuperare da Peres in chiusura. Rimedia in parte servendo ad Icardi un assist un po' alla cieca, che però taglia come il burro la difesa romanista.

Brozovic 5 – Manca il suo contributo in una zona del campo importante come la trequarti. Anche il dialogo con Joao Mario latita. Peccato, anche perché dispone di un buon tiro per provarci dalla distanza. Dal 55' Eder 5 – Non riesce a dare la necessaria impronta per rimontare il risultato di svantaggio.

Joao Mario 5 – Non riesce a creare superiorità numerica provandoci in dribbling a superare i difensori giallorossi. Anche i suggerimenti per Icardi latitano. I palloni giocati in questo big match sono scottati più del previsto. Dall'80' Banega s.v.

Icardi 6,5 – Sono le sue le conclusioni più pericolose, una per tempo, che però non si rivelano occasionissime. Poi mette dentro il pallone della speranza a dieci minuti dalla fine, facendosi trovare ancora una volta al posto giusto nel momento giusto.

All. Pioli 5,5 – Ci si aspettava di più da questa Inter. La sua squadra invece fatica sul piano della costruzione del gioco, dove riesce a concretizzare poco tutto sommato. Icardi riaccende le speranze quando però è troppo tardi.

ROMA

Szczesny 6,5 – Non può nulla sul gol di Icardi, ma per il resto si dimostra sempre sicuro sia con parate di ordinaria amministrazione che con i piedi.

Rüdiger 6 – Partita praticamente perfetta sino al gol di Icardi, quando si perde proprio l'argentino sull'assist di Perisic. Ma l'attenzione e la bravura sulle chiusure precedenti gli fanno mantenere la sufficienza.

Fazio 6,5 – Bravo a chiudere gli spazi mantenendo sempre la posizione. Non va in difficoltà nonostante il brutto cliente rappresentato da Icardi. Sul gol è ottimo l'assist di Perisic.

Manolas 6,5 – Decisivo nel contrastare sotto porta Joao Mario, subito dopo il vantaggio di Nainggolan. Va anche vicino al gol nel secondo tempo. Bravo soprattutto nella costruzione della primissima manovra.

Bruno Peres 6 – Molto bene in fase difensiva, dove si dimostra capace di rimediare persino alle sue stesse sbavature. Che comunque sono poche. In attacco non sempre è preciso quando si tratta di mettere in mezzo palloni giocabili. Dall'89' Vermaelen s.v.

Strootman 7 – Grande partita la sua. Recupera un numero indefinito di palloni in mezzo al campo, con classe ed eleganza e senza mai commettere fallo. Pronto ad accompagnare anche la manovra dei compagni e sostenerla.

De Rossi 6,5 – Il metronomo del centrocampo giallorosso gioca una partita ordinata, senza strafare con le solite aperture di prima. Ma da' un prezioso contributo alla retroguardia facendo filtro. Dall'84' Paredes s.v.

Juan Jesus 6,5 – L'importante è contenere Candreva dal suo lato. Le sgroppate in avanti latitano, ma il suo dovere di sostituire Emerson lo svolge egregiamente con l’attenzione in marcatura.

Salah 6 – Non troppo brillante l'egiziano. Le sue discese non mettono mai davvero in difficoltà la difesa nerazzurra. La scena è tutta di Nainggolan stasera. Dal 71' Perotti 6,5 – Appena entrato si rende protagonista di un contropiede importante. Poi realizza il duello mentale con Handanovic dagli undici metri, realizzando il rigore del definitivo 1-3.

Nainggolan 8 – Due gol, uno meglio dell'altro. Il primo, bellissimo, al 12': un tiro a giro mix di potenza e precisione, imprendibile per Handanovic. Il secondo nella ripresa, con una botta da fuori ancora una volta imprendibile per Handanovic. La stende lui l'Inter.

Dzeko 6,5 – L’attaccante bosniaco si procura un calcio di rigore preziosissimo in un momento delicato, spegnendo sul nascere il ritorno dell’Inter. Lotta molto e sbaglia davanti ad Handanovic un tiro da ottima posizione, ma il portiere dell’Inter compie un miracolo.

All. Spalletti 7 – La sua Roma ha ormai trovato la quadra giusta. Mette in difficoltà l'Inter, non facendola praticamente giocare. L'assetto tattico è ormai consolidato e la squadra sa sempre cosa fare in ogni momento della partita. Anche la tenuta mentale è pazzesca.

Arbitro: Tagliavento 5 – Manca un giallo a Juan Jesus che non rispetta la distanza su una punizione di Candreva nel primo tempo. Proteste vibranti per un presunto contatto in area giallorossa fra Icardi e Fazio, ma la decisione di lasciare correre appare corretta. Molti dubbi sul contatto in area Strootman-Eder nel secondo tempo: il rigore pare esserci. Da rivedere anche l'azione del 2-0 giallorosso. Giusto concedere il penalty alla Roma.

TABELLINO

Inter-Roma 1-3

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, D’Ambrosio; Candreva (dal 75'Gabigol), Gagliardini, Kondogbia, Perisic; Brozovic (dal 55' Eder), Joao Mario (dall'80' Banega); Icardi. A disp.: Sainsbury, Andreolli, Palacio, Biabiany, Carrizo, Ansaldi, Santon, Nagatomo. All. Pioli.

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres (dall'89'Vermaelen), Strootman, De Rossi (dall'84' Paredes), Juan Jesus; Salah (dal 71' Perotti), Nainggolan; Dzeko. A disp.: Alisson, El Shaarawy, Grenier, Mario Rui, Lobont, Emerson, Totti, Gerson. All. Spalletti.

Marcatori: 12' Nainggolan (R), 56' Nainggolan (R), 80' Icardi (I), 85' Perotti (rig.) (R)

Arbitro: Paolo Tagliavento (Sez. di Terni)

Ammoniti: 6' Perisic (I), 40' De Rossi (R), 83' Fazio (R), 83' Murillo (I)

Espulsi: