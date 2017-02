Inter-Roma, Nainggolan: "Oggi era dura, ma siamo una squadra! Napoli e Juve..."

26/02/2017 22:45

INTER ROMA NAINGGOLAN / Radja Nainggolan è stato il mattatore della sfida serale tra l'Inter e la Roma: il belga con una splendida doppietta è stato il migliore in campo. A 'Premium Sport' le considerazioni del post partita: "Stiamo dimostrando di meritare dove stiamo adesso, oggi una grande partita! Vincere qui non è facile, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sapevamo del risultato del Napoli e della Juve che continua a vincere, noi proviamo ad accorciare, ma adesso siamo soddisfatti di aver staccato un po' proprio i partenopei. Partita difficile, ma abbiamo un grande gruppo e abbiamo continuità di risultati. Adesso ci concentriamo sul derby che sarà una gara difficile, ma noi siamo pronti. Devo fare quello che mi chiede il mister, faccio gol, sono contento, ma senza squadra sono un giocatore come tutti gli altri".

O.P./A.L.