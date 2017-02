Inter-Roma, rabbia nerazzurra: fiume di proteste nel secondo tempo!

26/02/2017 22:09

INTER ROMA NAINGGOLAN / Proteste dell'Inter in occasione del secondo gol di Nainggolan. L'azione, che ha portato al raddoppio della Roma, secondo i nerazzurri sarebbe stata viziata da un fallo dello stesso centrocampista giallorosso ai danni di Gagliardini. L'ex Atalanta sarebbe stato spinto dal numero 4. Per Tagliavento, però, tutto regolare.

L'arbitro durante l'azione - come riportato da 'Sky' - stava guardando verso l'area di rigore e quindi non ha potuto vedere cosa sarebbe successo a centrocampo.

Ancora proteste in casa Inter. I nerazzurri al 30' del secondo tempo, hanno richiesto un calcio di rigore per un fallo di Strootman su Eder. 'Capannello' intorno a Tagliavento anche in occasione del penalty concesso ai giallorossi per fallo di Medel su Dzeko: il bosniaco sposta il pallone all'ultimo ed il cileno lo tocca scivolando a terra.

M.S.