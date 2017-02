26/02/2017 22:00

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS / Il Barcellona non ha mollato assolutamente l'interesse degli scorsi mesi per Marquinhos, difensore centrale del Paris Saint-Germain ed obiettivo di mercato dell'Inter. Il brasiliano ex Roma è stato accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri, ma la concorrenza dei catalani potrebbe intensificarsi in vista della sessione estiva come rivelato da 'sportmediaset.it'.

O.P.