26/02/2017 21:01

INTER ROMA PERISIC PUNIZIONE / Curioso episodio al sesto minuto di gioco di Inter-Roma. Ivan Perisic è stato ammonito da Tagliavento per aver passato la palla di testa ad Handonivic. Il croato, ingenuamente, si è alzato in palleggio il pallone per servire l'estremo difensore: gesto, questo, considerato antisportivo. Ai giallorossi è stato così assegnata una punizione di seconda dentro l'area.

M.S.