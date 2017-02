Inter-Roma, tutti i vip a 'San Siro': immancabile Wanda Nara

26/02/2017 20:47

INTER ROMA WAGS VIPS / Serata delle grandi occasioni stasera a 'San Siro'. Alla 'Scala del calcio' si gioca Inter-Roma, un match che vale tanto in ottica Champions League e proprio per questo non manca davvero nessuno. Zhang è tornato dalla Cina per stare vicino alla squadra. Allo stadio, oltre al numero uno di Suning, anche Thohir e Massimo Moratti.

Non hanno voluto mancare all'appuntamento nemmeno Tavecchio, Oriali e Marco Materazzi. Presenti, infine, anche le wags, capitanate ovviamente da Wanda Nara.

M.S.