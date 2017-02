Calciomercato Inter, Ausilio: "Zhang a Madrid per Perez. James? Altre occasioni per..."

26/02/2017 20:37

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO / E' la sera di Inter-Roma ed il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' per fare il punto della situazione. In primis si è parlato del viaggio in terra spagnola: "Suning ha l'intenzione di portare questo club sempre più in alto e oltre alle parole, lo sta dimostrando con direttamente con i fatti. Il viaggio del presidente a Madrid era l'occasione per incontrare e conoscere Perez. James Rodriguez? Per il mercato ci saranno altre chance. Pioli stasera ha sorpreso anche noi con questa formazione".

O.P.