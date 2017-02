Calciomercato Roma, Massara: "Felici che l'Inter segua Manolas. Ho una certezza"

26/02/2017 20:33

CALCIOMERCATO ROMA MASSARA MANOLAS / Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Roma. Il direttore sportivo dei giallorossi, Massara, è tornato a parlare del futuro di Manolas accostato all'Inter nell'ultima sessione di calciomercato: "I nerazzurri lo guardano con attenzione? Bene, siamo felici - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Kostas è un nostro giocatore, siamo contenti di lui e sono sicuro che vestirà la maglia della Roma per molto tempo".

PARTITA - "Sarà un match molto difficile, uno scontro diretto per la Champions contro un'Inter in grande salute. Servirà una partita di alto livello per avere la meglio".

M.S.