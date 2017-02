Watford, UFFICIALE Zarate: "Mi sono rotto il crociato"

26/02/2017 20:25

WATFORD INFORTUNIO ZARATE / Le immagini avevano fatto pensare al peggio e Mauro Zarate in effetti non è stato proprio fortunato. L'attaccante del Watford infatti si è infortunato pesantemente nella sfida di ieri tra la sua squadra ed il West Ham, quando a metà primo tempo è stato costretto ad uscire dal campo in barella.

Zarate sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Annuncio con molta tristezza la rottura del legamento crociato anteriore più una lesione di primo grado al legamento mediale interno. Grazie dei messaggi, affronterò tutto questo per tornare ancora più forte".

O.P.