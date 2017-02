26/02/2017 19:50

ICARDI INTER / A Premium Sport, l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha parlato così poco prima del fischio di inizio di Inter-Roma: “Le due giornate di squalifica? Ho voglia di tornare, segnare e aiutare la squadra. Per fortuna sono passate, ma abbiamo già parlato di questo. Sono arrabbiato perché penso che sia stata una squalifica po’ ingiusta: ho detto una parolaccia e non penso che per questo si possano prendere due giornate.”

I.T.