Cagliari, Borriello fa 15: ora Vieri lo 'manda' in vacanza?

26/02/2017 19:40

CAGLIARI BORRIELLO VIERI / Per Marco Borriello è giunta l'ora di passare all'incasso: contro il Crotone, l'attaccante del Cagliari ha realizzato il gol numero 15 in stagione, l'undicesimo in campionato, ed ora potrebbe essere 'mandato' in vacanza. In estate, infatti, al momento della sua firma con i rossoblu, Christian Vieri aveva promesso di pagargli la vacanza nel caso fosse riuscito a segnare più di 15 gol. Da stabilire ora se ai fini della scommessa vanno considerati solo i gol in Serie A e su questi i due amici hanno mostrato in passato di avere idee differenti. Ad ogni modo per Borriello restano 11 partite e 4 gol per togliere ogni dubbio e incassare il 'premio'.

B.D.S.