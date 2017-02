Efl Cup, Manchester United-Southampton 3-2: non basta Gabbiadini, Ibra regala il trofeo a Mourinho

26/02/2017 19:24

EFL CUP MANCHESTER SOUTHAMPTON IBRAHIMOVIC / Non basta un super Gabbiadini al Southampton per avere la meglio del Manchester United nella finale della Efl Cup. Gli uomini di Mourinho si impongono 3-2 grazie a una rete nel finale di Ibrahimovic (autore di una doppietta come l'italiano). 'Red Devils' avanti 2-0 con i gol di Lingard e Ibrahimovic, poi rimonta 'Saints' con Gabbiadini a cavallo dei due tempi. Nel finale ecco la rete dello svedese che consegna il primo trofeo dell'anno a Mourinho.

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 3-2: 19' e 87' Ibrahimovic (M), 38' Lingard (M), 45' +1 e 48' Gabbiadini (S)

B.D.S.