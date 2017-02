Fiorentina-Torino, comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Bernardeschi

26/02/2017 19:07

FIORENTINA TORINO BERNARDESCHI / Periodo nero per la Fiorentina che ora deve fare i conti anche con i problemi fisici di Federico Bernardeschi: l'attaccante non ci sarà domani sera contro il Torino per un fastidio alla caviglia sinistra. Ecco il comunicato diramato dalla società toscana: "Si comunica che l'atleta Federico Bernardeschi non sarà disponile per la gara di domani a seguito del persistere della dolorabilità alla caviglia sinistra, sede di trauma contusivo-distorsivo subito durante la gara contro l'Udinese il 12 febbraio. La disponibilità dell'atleta alle successive gare già effettuate è stata resa possibile anche grazie ad infiltrazioni locali, che non possono però essere ulteriormente proseguite data la presenza di una sofferenza edematosa ossea significativa. L'atleta prosegue pertanto il percorso riabilitativo in funzione della disponibilità per la prossima gara".

B.D.S.