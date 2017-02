Genoa-Bologna, l'accusa di Donadoni

26/02/2017 18:42

GENOA BOLOGNA DONADONI / C'è un po' di rammarico da parte di Roberto Donadoni per la vittoria sfumata in pieno recupero sul campo del Genoa. Il tecnico del Bologna, come riportato dal sito del club emiliano, commenta così l'1-1 di 'Marassi': "E' positivo aver interrotto la striscia negativa. Certo, il gol al 94' brucia parecchio, come l'episodio della nostra espulsione, che ci ha lasciato in dieci per l'ultima parte della partita. Nonostante tutto dobbiamo essere più incisivi in fase offensiva perché le occasioni per chiuderla le abbiamo avute. Il fatto di subire gol nel finale è storia trita e ritrita, dobbiamo migliorare. Purtroppo davanti alla porta avversaria siamo poco lucidi e su questo c'è da lavorare".

B.D.S.