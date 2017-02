EFL Cup, Manchester United-Southampton: Gabbiadini scatenato, doppietta!

26/02/2017 18:24

EFL MANCHESTER SOUTHAMPTON GABBIADINI / Impatto migliore non poteva avere: Manolo Gabbiadini è andato ancora una volta in gol con la maglia del Southampton. Nella finale di Efl contro il Manchester United, l'ex attaccante del Napoli ha realizzato il gol che ha rimesso in partita i 'Saints' sul finire del primo tempo. Una rete da attaccante di area di rigore per Gabbiadini che si è fiondato, anticipando i difensori, su un cross proveniente dalla destra. All'intervallo i 'Red Devils' sono avanti 2-1. Ad inizio ripresa poi l'italiano ha trovato nuovamente la via del gol, pareggiando i conti. Un Gabbiadini scatenato che sta facendo tremare Mourinho con i suoi 'Saints'.

B.D.S.