ZONA MISTA - Lazio-Udinese, de Vrij: "Derby? Non vedo l'ora!"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

26/02/2017 18:11

LAZIO UDINESE DE VRIJ ZONA MISTA / La Lazio vince di misura sull'Udinese e resta agganciata al treno per il terzo posto. Al termine della sfida Stefan de Vrij ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, nella pancia dello 'Stadio Olimpico':

"Contenti ma siamo consapevoli che non abbiamo giocato alla grande oggi. Facevamo fatica a mettere pressione, siamo andati tutti in difficoltà. Erano importanti i tre punti, li abbiamo ottenuti, adesso guardiamo avanti. Preferisco vincere una partita così che perdere come con il Chievo. Oggi anche gli avversari non hanno avuto grandi occasioni, ci siamo difesi bene. Hoedt? Abbiamo quattro centrali forti, dipende dalle scelte del mister. Lui è cresciuto molto, sta facendo bene. Derby? E' una partita particolare, non vedo l'ora. Dobbiamo tenere in testa che sono due sfide, può succedere di tutto. Dzeko? Attaccante fortissimo, tra i più forti del campionato. Se la Roma è favorita? E' il Derby non ci sono favoriti".

D.G.